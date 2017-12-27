В Мордовии по итогам года выработано 85 тысяч тонн сахара из урожая свеклы

В 2017 году в Мордовии было собрано более 750 тыс. тонн сахарной свеклы. Показатель не самый выдающийся, однако с учетом климата, который был не самым подходящим для этого корнеплода, результаты можно считать хорошими.

В поселке Ромоданово на местном сахарном заводе уже завершена переработка всего урожая. Из свеклы выработано 85 тыс. тонн сахара, что более чем в два раза перекрывает собственные потребности региона в этом продукте.

В уходящем году сахарную свеклу возделывали в восьми районах РМ. Наибольший урожай был собран в Ромодановском и Ичалковском районах.

Лидер по урожайности сахарной свеклы - Лямбирский район, где на гектар собрали более 400 центнеров корнеплодов.

Источник: "Известия Мордовии".