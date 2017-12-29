Тотальный диктант и Сретенский бал вошли в число лучших гражданских инициатив 2017 года

В Мордовии состоялось заседание Общественной палаты РМ. На нем обсуждались наиболее значимые события 2017 года и задачи на 2018 год.

Лучшими гражданскими инициативами в Мордовии, как отметила в своем докладе секретарь Общественной палаты Наталья Долматова, признаны тотальный диктант на мокшанском и эрзянском языках, пункт приема вещей "БлагоДарю", пропаганда раздельного сбора мусора в Ковылкине, а также Сретенский бал православной молодежи.

Лидерами общественного мнения признаны сопредседатель Общественной палаты РМ Олег Каштанов, председатель Союза художников РМ Людмила Нарбекова, руководитель регионального отделения Национальной родительской ассоциации Екатерина Сыщикова.

Источник: "Известия Мордовии".