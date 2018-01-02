В Саранске народные дружинники будут охранять порядок в рамках закрепленных территорий

В Саранске утвердили границы территорий, на которых могут быть созданы народные дружины. В принятом документе говорится, что они соответствуют границам населенных пунктов, которые входят в состав го Саранск.

На сегодняшний день народные дружины функционируют на территории трех районов города. В Ленинском районе за порядком следят представители народной дружины "Дозор". В Пролетарском районе на страже порядка стоят дружинники из "Рубежа". Наконец, в Октябрьском районе ребята из "Гражданской позиции" патрулируют не только городскую, но и сельскую местность.

Источник: "Известия Мордовии".