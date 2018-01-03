Бойцы отряда "Бронепоезд" провели уборку у мемориала воинам-интернационалистам

Участники отряда "Бронепоезд" в Рузаевке побывали у мемориала воинам-интернационалистам и участникам локальных войн "Черный Тюльпан".

Руководитель отряда Виталий Ермушев отметил, что личный состав отряда очистил от снега и наледи территорию мемориала. Этот мемориал содержится в надлежащем эстетическом виде, просто в последние время были неблагоприятные погодные условия. Отряд почтил память погибших минутой молчания и возложил цветы.

Вдобавок ребята навестили могилу воина-интернационалиста, старшего лейтенанта Алексея Рыбаченка, который погиб 26 июня 1988 при исполнении интернационального долга в Афганистане.

Ранее сообщалось, что юные воспитанники приюта "Надежда" устроили новогодний праздник в саранском доме-интернате.

Источник: "Известия Мордовии".