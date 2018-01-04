Первый ребенок 2018 года родился в Саранске через 5 минут после боя курантов

Первым ребенком, родившимся в Саранске в 2018 году, стала малышка Ульяна Юмашкина. Девочка появилась на свет в Республиканском клиническом перинатальном центре 1 января, в 0:05 ночи. Рост малышки – 50 см, вес – 2,5 кг.

"В перинатальный центр я поступила 27 декабря, из села Старое Шайгово, - рассказывает мама девочки, Татьяна Юмашкина. – Конечно, я не рассчитывала родить в ночь 1 января, но, видимо, у Ульяны были свои планы".

Девочку, которая стала первым ребенком в семье, назвали в честь бабушки.

Всего же за 1 января в стенах Республиканского перинатального центра родилось трое детей: два мальчика и одна девочка. А за весь 2017 год здесь появились на свет 2827 детей - 1463 мальчика и 1364 девочки.

Источник: "Известия Мордовии".