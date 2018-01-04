Юные мини-футболистки из Мордовии победили на турнире в Нижегородской области

В городе Первомайске Нижегородской области прошел детский турнир по мини-футболу, посвященный новогодним праздникам. В соревнованиях принимали участие девочки 2009-2010 годов рождения.

Мордовию на турнире представляла команда "Олимп" из Ковылкина. Несмотря на то, что это был первый выезд для детей на иногородние соревнования, девочки из РМ не ударили в грязь лицом и заняли первое место. Вторыми стали местные футболистки, бронза в активе команды "Виктория" (Лукоянов).

Все участницы турнира были награждены сладкими призами. Команды остались очень довольны уровнем организации турнира.

Источник: "Известия Мордовии".