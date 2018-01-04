Житель Саранска чуть не зарезал отца под Новый год за просьбу сделать музыку тише

В Пролетарском районе Саранска 31 декабря произошла семейная ссора, которая едва не завершилась трагедией. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, отец просто попросил сына сделать музыку потише, за что получил ножевые ранения.

Установлено, что молодой человек схватился за кухонный нож и налетел на родственника, вонзив лезвие ему в грудь. К счастью, после этого нападавший осознал, что натворил, и вызвал "скорую". 58-летнего раненого успели довезти до больницы и спасти. У него оказалась задета не только грудная клетка, но и брюшная полость.

Сына задержали, свою вину он признал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф