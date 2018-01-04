В Зубово-Полянском районе "Хюндай" врезался в "Приору", среди пострадавших есть школьник

В последний день 2017 года в Мордовии произошло ДТП на трассе Потьма – Барашево, что в Зубово-Полянском районе. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, водитель "Хюндай Акцент" при повороте налево не предоставил преимущества в движении и столкнулся с "Ладой Приорой", которая двигалась со встречного направления.

В результате ДТП водители обеих машин, а также учащийся 9-го класса, ехавший в "Приоре", получили травмы и были доставлены в больницу. Владельцу "Хюндая" придется там задержаться, а вот двух других пострадавших уже отпустили домой. У водителей взята кровь на анализ.

Источник: gibdd.ru/r/13