Жителя Саранска в канун Нового года обманули на 32,5 тыс. рублей при покупке раков

Житель Саранска в канун Нового года решил полакомиться раками, однако остался и без них, и без денег. Как сообщили в республиканском МВД, 29-летний мужчина решил купить партию раков оптом. Он нашел подходящее предложение в Интернете, связался с продавцом и договорился, что переведет ему полную предоплату за товар. После этого покупатель перевел на указанный счет 32,5 тысячи рублей, с условием, что товар ему привезут не позднее 31 декабря.

В назначенное время заказ не пришел, продавец на звонки не отвечал. Кроме того, объявление было удалено. Покупателю ничего не оставалось, кроме как пойти в полицию.

Источник: 13.мвд.рф