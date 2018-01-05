Смертельное ДТП в Дубенском районе: "Мицубиси" влетел в гору песка, погибли двое

Смертельное ДТП произошло в Мордовии. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, утром 3 января в Дубенском районе водитель "Мицубиси-Паджеро-Спорт" после превышении скорости потерял управление над машиной и вылетел с дороги, после чего врезался в гору строительного песка.

В результате ДТП водитель и пассажирка иномарки скончались на месте.

По факту трагедии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе водитель "Хюндай-Акцент" при повороте налево не предоставил преимущества в движении и столкнулся с "Ладой Приорой", которая двигалась со встречного направления.

Источник: gibdd.ru/r/13