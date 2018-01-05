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С начала 2018 года на водоемах Мордовии не зафиксировано ни одного ЧП

С начала 2018 года на водоемах Мордовии не зафиксировано ни одного ЧП

За первые дни 2018 года на водоемах Мордовии не зафиксировано ни одного несчастного случая. Всего на территории республики имеется 24 места выхода людей на лед, 8 из которых действуют, передает пресс-служба регионального МЧС.

Накануне, 4 января, было проведено 7 патрулирований на водных объектах. Организован ежедневный мониторинг всех одиночных и массовых выходов рыбаков на лед. Отметим, что из-за теплой зимы лед на водоемах тоньше, чем обычно. Большинство крупных рек не покрыто льдом полностью.

В связи с этим сотрудники МЧС призывают граждан, в первую очередь рыбаков, быть крайне осторожными во время нахождения на водных объектах.


Источник: 13.mchs.gov.ru