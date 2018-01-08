"Инженерия-Строй" обыграла "Лямбирь" и вышла на 1-е место в чемпионате РМ по мини-футболу

Состоялись очередные матчи чемпионата Мордовии по мини-футболу. Предлагаем вашему вниманию результаты встреч, которые были сыграны 4 января.

"МГПИ-Евсевьевец" - "Краснослободск" - 2:2,

"Агро-Атяшево" - "Белозерье" - 5:3,

"Инженерия-Строй" - "Лямбирь" - 3:1,

"Прокуратура" - "Ичалки" - 4:2,

"АФ "Октябрьская" - "ПФ "Атемарская" - 5:4.

В турнирной таблице лидирует "Инженерия-Строй" - 12 очков. На втором месте расположился "Лямбирь" (9 очков), на третьем - "МГПИ-Евсевьевец" (7). Далее следуют "АФ "Октябрьская", "Прокуратура" и "ПФ "Атемарская" (по 6), "Агро-Атяшево" и "Белозерье" (по 3), "Краснослободск" (1) и "Ичалки" (0).

Источник: "Известия Мордовии".