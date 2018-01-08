В новогоднюю ночь в одном из кафе Темникова адвокат расстрелял конкурента во время ссоры

В первый день 2018 года в городе Темникове было совершено громкое преступление. Инцидент случился в кафе "Раздолье".

Предварительно известно, что в развлекательном заведении отмечал новый год некий адвокат и его друзья. Около четырех часов утра между законником и представителем соседней компании произошла ссора. Когда у участников конфликта закончились слова, адвокат достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. К счастью, пострадавший выжил, получив ранения брюшной полости.

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по данному факту. Установлено, что стрельбу открыл адвокат Краснослободского юридического центра Адвокатской палаты республики. Виновный скрылся места ЧП, но вскоре сам явился в правоохранительные органы.

Источник: mordovia.sledcom.ru