Овчарка едва не загрызла насмерть 6-летнего мальчика в одном из сел Мордовии

В одном из сел Дубенского района в начале года произошел громкий инцидент. На днях собака породы овчарка искусала шестилетнего мальчика.

Как рассказывают местные жители, двое ребят играли во дворе, а овчарка находилась неподалеку на цепи. Пес лаял на мальчишек, а потом сорвался и повалил одного из них на землю. В результате овчарка искусала малыша за голову, лицо и ноги, потерпевший находится в шоковом состоянии. Мальчика незамедлительно мальчика госпитализировали в Комсомольскую больницу, а позже перевезли в медучреждение Саранска.

Полицейские проводят по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Хозяином овчарки является 60-летний мужчина, которому, судя по всему, и придется отвечать за инцидент.

Источник: "Известия Мордовии".