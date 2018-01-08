Анастасия Седова из Мордовии показала 7-й результат на предпоследнем этапе Тур де Ски

Воспитанница КСШОР Мордовии по лыжным гонкам Анастасия Седова показал 7-й результат на предпоследнем этапе многодневной лыжной гонки Тур де Ски в итальянском городе Валь ди Фиемме. Данные соревнования проводятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта.

В общем зачете мордовская лыжница входит в десятку сильнейших. Отметим, что 1 января на этапе Тур де Ски в Ленцерхайде Анастасия Седова показала второе чистое время.

Как сообщалось ранее, мордовские лыжники завоевали две награды на ежегодных всероссийских соревнованиях в Сыктывкаре, которые открыли новый спортивный сезон.

Источник: mordovia-sport.ru