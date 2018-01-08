45-летняя доярка из Дубенского района убила мужа во время бытовой ссоры

В селе Красино Дубенского района в период новогодних праздников произошла серьезная ссора между супружеской парой, закончившаяся гибелью главы семьи. Как стало известно, вечером 31 декабря мужчина вернулся домой пьяный и затеял скандал. Дело дошло до рукоприкладства, однако супруга не дала себя в обиду. Дама оттолкнула мужа, тот упал на пол и сильно ударился головой.

К несчастью, пострадавший не сразу обратился к медикам. Два дня он пролежал дома с сильными головными болями, а 2 января ему стало так плохо, что супруга вызвала "скорую". Однако 51-летний мужчина умер, даже не дождавшись приезда врачей.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что погибший не раз привлекался к административной ответственности за бытовые конфликты. Несмотря на это, 45-летней супруге-доярке придется отвечать за произошедшее. Ей грозит до 2 лет колонии.

Источник: 13.мвд.рф