Роспотребнадзор по РМ по итогам проверок в 2017 году наложил штрафов на сумму почти 8 млн рублей

Сотрудники Роспотребнадзора по Мордовии в течение 2017 года провели более 1300 проверок как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. На долю плановых проверок пришлась ¼ от их общего количества.

"Большое внимание уделялось работе по исполнению поручений президента и правительства РФ по контролю за качеством мясной, рыбной, молочной, спиртосодержащей продукции, а также продукции легкой промышленности, выявлению контрафактной и некачественной продукции на стадии ее реализации", - отметили в Роспотребнадзоре по РМ.

Почти в 80% случаях выявлялись нарушения. По результатам проверок было составлено около 2 тысяч протоколов об административном правонарушении. Наложено штрафов на общую сумму около 8 млн рублей. Забраковано 307 партий продукции весом 1,1 тонны.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru