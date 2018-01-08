20-летнему жителю Саранска грозит до 7 лет тюрьмы за грабеж в подъезде

Полиция Саранска задержала молодого человека, который избил и ограбил нетрезвого мужчину. Инцидент произошел 17 декабря минувшего года, сообщили в пресс-службе МВД по РМ. Тогда к стражам порядка обратился 33-летний житель Химмаша и рассказал, что ночью его избили в подъезде собственного дома, после чего украли кошелек, в котором было около 40 тысяч рублей.

Вскоре полицейские выяснили, что нападавшим был 20-летний юноша. Он обратил внимание на подвыпившего посетителя в кафе, когда тот расплачивался с официантом. Мужчина не особо скрывал, что у него в кошельке много наличности. Затем парень проследил подвыпившего клиента кафе до дома, напал в подъезде и ударил по голове. Оглушив жертву, грабитель отобрал у потерпевшего борсетку и сбежал.

За грабеж молодому человеку грозит до семи лет заключения.

Источник: 13.мвд.рф