Житель Мордовии украл чужую электрогитару и продал ее за 1 тысячу рублей

Житель Темниковского района подозревается в краже электрогитары. Инструмент он позже перепродал за 1 тысячу рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Мордовии, гитару принесла сестра жены подозреваемого. Девушка взяла инструмент у студента местного колледжа на время обучения. Однако подозреваемого это не остановило, и он украл гитару для перепродажи.

Чтобы вернуть инструмент, его владельцу пришлось писать в полицию заявление о краже. Гитару нашли и изъяли, а вору придется понести наказание за содеянное. Отмечается, что воришка ранее уже был судим за кражи.

Источник: 13.мвд.рф