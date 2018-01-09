В Большом Игнатове в 2018 году продолжат строить дороги и реконструировать здания

В 2018 году в Большом Игнатове продолжится ремонт дорог. Об это сообщают местные СМИ.

Предварительно известно, что начнется капитальный ремонт автодороги по улице Школьная. Будет строиться дорога по улице Юношева-Заречная, а также мост через овраг между улицами Советская и Гагарина деревни Н. Александровка. Планируется капитальный ремонт автодороги Протасово - Б. Игнатово.

Кроме дорог, местные власти будут реконструировать другую инфраструктуру. Так, планируется реконструкция кинотеатра "Аврора", строительство семейных ферм в селах Андреевка и Вармазейка. Реализуется инвестпроект "Теплица" в селе Б. Игнатово.

Источник: "Известия Мордовии".