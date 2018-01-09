Оргкомитет "Россия-2018" попросил ФИФА увеличить количество дешевых билетов на ЧМ-2018

Оргкомитет "Россия-2018" просит ФИФА увеличить количество дешевых билетов для жителей России на матчи ЧМ-2018 по футболу.

Напомним, что стоимость самого дешевого абонемента на матчи группового этапа мундиаля составляет для жителей России 1280 рублей. Всего ФИФА выделила 350 000 подобных билетов, чуть более 200 000 из них были распределены на первом этапе продаж, остальные поступили в реализацию 5 декабря - заявку на них можно оставить на веб-сайте до 31 января.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: "Известия Мордовии".