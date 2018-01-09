ГУ МЧС по РМ: В первые дни 2018 года на территории республики произошло 11 пожаров

Представители республиканского МЧС сообщили, что в период с 1 по 8 января на территории Мордовии зарегистрировано одиннадцать пожаров, что на девять меньше, нежели за подобный промежуток 2017 года.

Между тем увеличилось количество пожаров и погибших в них в предновогодние дни 30 и 31 декабря 2017 года. За 2 дня случилось 9 пожаров, огненная стихия унесла жизни двух человек.

Один из наиболее больших пожаров 2018 года случился в автобоксе на улице Рабочей в Саранске. Там из-за нарушений правил безопасности при проведении сварочных работ с бензобаком обгорели двое мужчин. Также было уничтожено 8 машин.

Источник: 13.mchs.gov.ru