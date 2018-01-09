В Саранске ищут водителя ВАЗа, который бросил двух раненых пассажиров на месте ДТП

Правоохранители разыскивают водителя автомобиля ВАЗ-2112, который врезался в дерево на улице Гагарина в Саранске. Инцидент произошел ночью 8 января.

Предварительно известно, что водитель скрылся с места происшествия, оставив на произвол судьбы двух раненых пассажиров. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь.

"Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о данном ДТП, сообщить информацию по телефону: 24-64-09", - сказано в сообщении пресс-службы ГИБДД по РМ.

Ранее в ведомстве сообщили подробности ДТП с участием такси, которое произошло в Саранске на проспекте 50-летия Октября.

Источник: gibdd.ru/r/13