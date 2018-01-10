Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Легкоатлет из Мордовии занял второе место на первом этапе Зимнего тура ВФЛА

Легкоатлет из Мордовии занял второе место на первом этапе Зимнего тура ВФЛА

Уроженец Мордовии Николай Горин занял второе место на первом этапе Зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики под названием "Рождественские старты – Мемориал Эдуарда Яламова". Соревнования прошли в Екатеринбурге.

Горин, который является воспитанником тренеров Матвея Телятникова, Сергея Арапова и Ивана Данина, преодолел дистанцию в 1000 метров за 2 минуты 22,31 секунды, что стало новым рекордом Мордовии.

Первое место на этой дистанции занял представитель Москвы Константин Холмогоров (2:22,22), а бронзовую медаль завоевал спортсмен из Свердловска Павел Тебеньков (2:22,92).

Источник: "Известия Мордовии".