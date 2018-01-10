Приговор жителю Саранска, который зарезал собутыльника из-за девушки, оставлен без изменений

Верховный суд Мордовии не сжалился над 50-летним убийцей из Саранска, гражданином Солдатенковым, и оставил вынесенный ему приговор в силе. Напомним, компания, в которую входил осужденный и его девушка, распивала спиртное в одной из городских квартир. В какой-то момент между Солдатенковым и другим членом компании возникла ссора из-за девушки.

Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой Солдатенков дважды ударил оппонента ножом, после чего скрылся. Потерпевший скончался от полученных ран на месте происшествия.

Ленинский районный суд Саранска отправил мужчину на 9 лет в колонию строгого режима. Приговор был обжалован, однако Верховный суд признал его обоснованным.