ГУ МЧС по РМ: В Мордовии за час сгорели два жилых дома

В разных районах республики накануне сгорели два жилых дома.

Представители республиканского МЧС поведали, что сперва полыхнуло в селе Тат. Свербеевка Лямбирского района. Пламя почти уничтожило постройку на площади 100 кв.м. Через полчаса поступил вызов из поселка Елизаветинка Большеберезниковского района. Там сгорел дом в 60 кв.м.

К счастью, в обоих случаях обошлось без потерпевших. В настоящее время работники МЧС выясняют причину пожаров и подсчитывают убытки.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате возгорания промышленного бокса в Саранске.

Источник: 13.mchs.gov.ru