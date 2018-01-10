Петр Тултаев: Мост на улице Титова в Саранске откроют к июню 2018 года

Мост на улице Титова в Саранске откроют для движения этим летом.

По словам главы администрации города Петра Тултаева, к июню все работы планируют закончить и по путепроводу будет пущен транспорт.

Напомним, что мост на автодороге №8 планировалось закрыть на реконструкцию в сентябре 2018-го, однако при осмотре стало понятно, что ездить по нему небезопасно для жизни. Специалисты провели исследование и пришли к заключению, что ситуация близка к аварийной. Опоры путепровода деформировались и сместились. Идет разрушение защитного слоя бетона и коррозия арматуры.

Отметим, что ситуация осложняется и тем, что мост стоит в овраге, который подвержен оползням.

Источник: "Известия Мордовии".