Школа на улице Солнечная в Саранске распахнет свои двери 1 сентября 2018 года

1 сентября 2018 года на улице Солнечная в Саранске откроется новая школа. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, готовность заведения на сегодняшний день очень высокая, однако посреди учебного года детей не рекомендуется переводить из одной школы в другую. В связи с этим новенькое учреждение заработает с началом следующего учебного года.

Оборудование для школы уже закуплено. По сути, учебное заведение в микрорайоне по улице Солнечной – новое строительство. Сейчас для малышей там предусмотрен отдельный корпус, поэтому потоки младших и старших классов не пересекаются. Построены новые столовая, стадион, бассейн, спортзал, административный корпус.

Источник: "Известия Мордовии".

Источник: adm-saransk.ru