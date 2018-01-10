"Мордовия" всухую обыграла "Юниор-Спутник" в повторном матче, дубль на счету Горячева

Хоккеисты саранской "Мордовии" одержали уверенную победу над "Юниором-Спутник" в повторном матче в рамках Первенства ВХЛ. Конечно, разгрома как в первой игре (9:2) не получилось, однако и счет 3:0 свидетельствует о комфортном преимуществе.

В составе "Мордовии" дублем отметился Сергей Горячев, а первую шайбу, которая стала победной, забросил Антон Дубинин. Голкипер саранской команды Никита Скатов оформил четвертый сухой матч в сезоне, причем три из них пришлись на поединки против "Юниора-Спутник".

"Мордовия" – "Юниор-Спутник" - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 – Дубинин (Абозин, Саразов) (24:42)

2:0 – Горячев (Бадрутдинов, Юнышев) (33:18) (больш.)

3:0 – Горячев (Дубинин, Ахметзянов) (44:33) (меньш.).