Мордовия заняла 8-е место среди регионов России, лучше всех написавших Большой этнографический диктант

В 2017 году Большой этнографический диктант написали 367 тысяч жителей России и еще 14 стран мира. Примерно 200 тысяч человек написали диктант онлайн. Средний балл по России за диктант составил 17,4 (из 30 возможных). Этот показатель стал на 4% лучше, чем в 2016 году.

Мордовия вошла в десятку регионов с наиболее высоким средним баллом по России (8-е место). В регионе-13 средний результат составил 20,4 баллов. На первом месте по данному показателю Ингушетия (28,09), на втором — Татарстан (23,7), на третьем - Северная Осетия-Алания (23,4).

Большой этнографический диктант в Мордовии в 2017 году написали 1987 человек, в Саранске - более 600 человек. Для этого мероприятия было организовано 26 площадок.

Источник: "Известия Мордовии".