Житель Мордовии за 3 месяца "отмыл" более 180 тысяч рублей, полученных за наркоторговлю

В Мордовии наркодилера обвиняют в отмывании денег через Интернет. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, обвиняемый вместе со знакомой поставил сбыт запрещенного вещества на поток при помощи Сети.

Бизнес осуществлялся при помощи Qiwi-ваучеров и Qiwi-кошелька, откуда деньги выводились на банковские счета. Полученные деньги обналичивались через банкоматы, на них покупались различные дорогие товары.

С июля по сентябрь прошлого года мужчина "отмыл" более 187 тысяч рублей, полученных за оборот наркотиков.

Как сообщалось ранее, в руки мордовских полицейских попали двое граждан Украины, которые планировали распространять наркотики на территории РМ.

Источник: 13.мвд.рф