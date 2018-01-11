Подробности смертельного ДТП под Рязанью с участием автоледи из РМ: пострадал 6-месячный ребенок

Стали известны некоторые обстоятельства ДТП, которое произошло в Рязанской области по вине автоледи из Мордовии. Напомним, 38-летняя женщина за рулем "Тойоты" насмерть сбила 54-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Рязанской области, трагедия произошла между поселками Турлатово и Александрово. Экспертиза показала, что погибший был трезв. В аварии также пострадала девочка в возрасте 6 месяцев, которая ехала в "Тойоте". Степень серьезности ее травм не известна.

Как сообщалось ранее, на улице Пролетарская в Саранске водитель на ВАЗе "двенадцатой" модели совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.