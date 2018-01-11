Студент из Мордовии занял пятое место во Всероссийском вокальном конкурсе "Новая звезда"

Студент экономического факультета МГУ им. Огарева Вячеслав Явкин занял пятое место по итогам зрительского смс-голосования во Всероссийском вокальном конкурсе "Новая звезда".

В третьем сезоне проекта телеканала "Звезда" выступили 85 участников из всех регионов государства. Вячеслав Явкин потрясающе исполнил хит Криса де Бурга "The lady in red" и вышел в полуфинал с песней "Дай нам Бог".

Согласно результатам голосования, студент мордовского вуза получил 5,66%, что принесло ему пятое место в конкурсе. Как отмечают организаторы состязания, все без исключения собранные в ходе смс-голосования средства будут переданы в благотворительный фонд Константина Хабенского.

Источник: "Известия Мордовии".