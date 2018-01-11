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Студент из Мордовии занял пятое место во Всероссийском вокальном конкурсе "Новая звезда"

Студент из Мордовии занял пятое место во Всероссийском вокальном конкурсе "Новая звезда"

Студент экономического факультета МГУ им. Огарева Вячеслав Явкин занял пятое место по итогам зрительского смс-голосования во Всероссийском вокальном конкурсе "Новая звезда".

В третьем сезоне проекта телеканала "Звезда" выступили 85 участников из всех регионов государства. Вячеслав Явкин потрясающе исполнил хит Криса де Бурга "The lady in red" и вышел в полуфинал с песней "Дай нам Бог".

Согласно результатам голосования, студент мордовского вуза получил 5,66%, что принесло ему пятое место в конкурсе. Как отмечают организаторы состязания, все без исключения собранные в ходе смс-голосования средства будут переданы в благотворительный фонд Константина Хабенского.

Источник: "Известия Мордовии".