В Большеигнатовском районе в первые дни нового года прошел ряд спортивных мероприятий

Жители Большеигнатовского района во время новогодних каникул не только распивали шампанское и наслаждались вкусностями, но и принимали участие в различных спортивных соревнованиях. Так, уже 3 января стартовали и продолжились на следующий день соревнования по мини-футболу. 5 января пришел черед любителей настольного тенниса.

На исходе новогодних каникул был организован районный День здоровья, для участия в котором в Большое Игнатово приезжали даже представители соседнего района Нижегородской области. В этот день все участники мероприятия играли в мини-футбол, волейбол и настольный теннис, а любой желающий мог качаться в тренажерном зале. Наконец, 8 января прошли районные соревнования по армспорту, в которых приняли участие 27 человек.

Источник: "Известия Мордовии".