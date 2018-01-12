За вход на матчи чемпионата Мордовии по хоккею в Ромоданово отныне нужно платить 50 рублей

В Ромоданово зреет бунт среди хоккейных болельщиков. Все дело в том, что с нового года вход в ФОК "Ледовый", где проводятся матчи Любительской хоккейной лиги Мордовии, стал платным. Цена не особо высока - 50 рублей, однако платить за вход должны не только взрослые, но и дети. Очевидно, что теперь болельщиков на матчах ЛХЛ станет еще меньше, чем сейчас.

"Пришли мы поболеть за нашу команду, а тут, оказывается, вход платный. И это на игру любительской лиги, когда и так на трибунах единицы! При мне дедулька пришел, говорит: "Ну, раз 50 рублей, пошел я домой", - описывает ситуацию болельщица ХК "Ромодановосахар" Юлия Безунова.

При этом она отмечает, что состояние Ледового зала оставляет желать лучшего.

"Многие сиденья сломаны, половина электронного табло не работает, кто забил, не объявляют, никакой музыки в перерывах. За что, спрашивается, платим?" – возмущается Юлия.