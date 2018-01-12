В Мордовии отец порезал сына, чтобы не пустить его за спиртным в магазин

Житель села Атемар попал в больницу с ножевым ранением после конфликта с отцом. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 44-летний пострадавший повздорил со своим 68-летним отцом.

Когда пожилого мужчину задержали, выяснилось, что родственники проводили время за бутылкой водки в квартире, где проживают сообща. Беседа в какой-то момент переросла в ссору, а та – в поножовщину. В итоге отец нанес сыну ножевое ранение в живот. "Скорую помощь" вызвала мать раненого, которая была на тот момент в квартире.

Задержанный пенсионер пояснил следователям, что при помощи ножа решил наказать сына, который пьяным пытался выйти из дома за очередной бутылкой спиртного.

Источник: 13.мвд.рф