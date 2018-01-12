Мордовия заняла 16-е место в Дельфийском рейтинге по итогам 2017 года

По итогам 2017 года был составлен Дельфийский рейтинг субъектов РФ. В него были включены 39 регионов, которые принимают участие в системе поиска и поддержки молодых дарований в области культуры. Мордовия поделила 16-е место с Ульяновской областью и Алтайским краем. Возглавили рейтинг Свердловская область и Москва.

Ежегодный рейтинг составляет Национальный Дельфийский совет России. При составлении учитывается роль регионов в системе поддержки талантливой молодежи в области искусства и социально-экономическом развитии территории.

Дельфийские игры в их современном формате являются российской инициативой и проводятся с 1999 года.

Источник: "Известия Мордовии".