В Мордовии вынесли приговор "черному лесорубу", нарубившему деревьев почти на полмиллиона

Жителя Мордовии наказали за незаконную вырубку леса. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, 38-летний мужчина из села Большое Игнатово спилил 17 сосен на территории Ардатовского лесничества. Таким образом, он нанес ущерб в размере более 446 тысяч рублей.

Ардатовский районный суд приговорил "черного лесоруба" к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, с него будет взыскана сумма причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, саранские школьники завершили 2017 год акцией против вырубки "новогодних" деревьев – елок и сосен.

Источник: prokrm.ru