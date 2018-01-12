На излюбленное место отдыха жителей Мордовии подали в суд за самовольные постройки

Предприятие Инзенский ДОЗ подало исковое заявление в отношении турбазы "Налитово", которая расположена в 40 километрах от Ульяновска. Как сообщают местные СМИ, истец просит признать объекты, возведенные на участках гослесфонда, самовольной постройкой. Кроме того, от ответчика хотят потребовать снести постройки, расположенные на арендуемом участке. Представитель ответчика возражает против удовлетворения заявления о признании объекта самовольной постройкой.

Добавим, что "Налитово" находится на границе Мордовии и Ульяновской области, в 82 км от Саранска и в 40 км от Инзы. База является популярным местом отдыха у жителей региона-13.

Источник: "Известия Мордовии".