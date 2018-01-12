"Черный лесоруб" из Ульяновской области ответит за незаконную рубку деревьев в Мордовии

Житель Ульяновской области нарубил в Мордовии деревьев на 135 000 рублей.

Стало известно, что факт противозаконной вырубки лесных насаждений вблизи ж/д перегона Барыш-Патрикеево установили транспортные представители полиции Рузаевки.

"Черного лесоруба" отыскали. Им выявился 60-летний житель соседней области. На сегодняшний день в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозит вплоть до 4 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что жителя Саранска приговорили к 3 годам колонии за кражу из квартиры, в которой спала хозяйка.

Источник: "Известия Мордовии".