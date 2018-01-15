В Мордовии мать и трое детей едва не погибли от отравления угарным газом

В Мордовии в одном из сел Торбеевского района мать и трое ее дочерей отравились угарным газом.

К счастью, их удалось спасти. Пострадавшие были доставлены в местную клинику. Доктора оказали им первую медицинскую помощь и отпустили их домой.

В селе заявляют, что отравление могло произойти из-за неполадки газового оснащения. Известно, что 47-летняя женщина работает в одной из колоний, ее младшей дочке всего 5 лет, средняя учится в третьем классе, старшая – студентка училища.

Ранее сообщалось, что 39-летняя жительница Саранска умерла прямо в супермаркете.

Источник: "Известия Мордовии".