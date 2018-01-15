Бухгалтер-мошенница из Рузаевки получила условный срок за кражу более 70 тысяч рублей

В Мордовии вынесли приговор бухгалтеру одного из градообразующих предприятий Рузаевки. Дама обвинялась в мошенничестве и была признана виновной.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, женщина, используя свое служебное положение, начисляла себе завышенную заработную плату. Таким образом, она незаконно присвоила себе более 70 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 1 году лишения свободы условно.

Как сообщалось ранее, жительница Саранска не постеснялась обобрать до нитки пожилую женщину. У 64-летней женщины, которая приходится бабушкой бывшему жениху аферистки, хранились на банковской карте некие средства, которыми и завладела девушка.

Источник: 13.мвд.рф