Тренер "Алтая": Отдельное спасибо за матчи с "Мордовией" надо сказать нашему вратарю

Наставник ХК "Алтай" Андрей Соловьев подвел итоги двух матчей с ХК "Мордовия". Первая встреча в Барнауле завершилась в пользу хозяев (2:1 Б), но во второй гости взяли реванш (4:1).

"Матчи оказались для нас сложными, встречались с лидером, настраивали ребят. Вчера настрой был, все выложились. Отдельно надо сказать спасибо нашему вратарю Кириллу Волохину, и ребята почувствовали, что они могут все сделать.

Во втором периоде могли забить – не забили, а пропустили в меньшинстве. Две шайбы мы пропустили в меньшинстве. Своими ребятами я доволен", - приводит слова Соловьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru