В результате опрокидывания трех машин в кюветы в Мордовии погиб 1 человек, 6 пострадали

В течение суток в Мордовии сразу три машины улетели в кюветы. Так, в Ковылкинском районе подобная авария обернулась летальным исходом. В опрокинувшемся автомобиле погибла пассажирка, а водитель был госпитализирован.

В Ардатовском районе в результате вылета с трассы "Шкоды-Октавии" пострадали 4 человека. Все они были доставлены в больницу. А в Атяшевском районе пострадала автоледи на "Гранте". Она не справилась с управлением, в результате чего машина оказалась в кювете. Пострадавшую доставляли в больницу, сейчас жизни девушки ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Источник: gibdd.ru/r/13