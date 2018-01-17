29-летний житель Саранска разбил себе голову во время катания с горки

Житель Саранска, решивший покататься с горки, попал в больницу с травмой головы. Установлено, что около трех часов ночи во дворе дома на улице Солнечной потерпевший и его товарищи устроили катания с горки. В какой-то момент молодой человек оступился и полетел вниз головой.

С сильным ушибом пострадавшего привезли в больницу, ему понадобилась госпитализация.

Как сообщалось ранее, в одном из магазинов сети "Магнит" в Саранске произошла большая трагедия. По словам очевидцев, в торговом зале супермаркета, расположенного на улице Сущинского, умерла женщина.