Предприниматель из Саранска ответит за продажу фальшивой продукции под брендами "Adidas", "Reebok" и "Nike"

Предприниматель из Саранска понесет наказание за незаконное использование всемирных брендов. В пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщили, что в магазине "Планета", расположенном на территории ТЦ "Хороший", продавали спортивную одежду и обувь под брендами "Adidas", "Reebok", "Chanel" и "Nike". Однако никаких документов, которые подтверждали бы законность использования указанных товарных знаков, в торговой точке предоставить не смогли.

Из оборота было изъято 30 единиц контрафактного товара. На предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru