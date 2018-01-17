Студенты из Мордовии в честь Татьяниного дня отправятся на всероссийский форум в Казань

24-25 января в Казани пройдет всероссийский образовательный форум студенческих клубов "Вместе вперед!". Он будет посвящен Татьяниному дню.

Участие в празднике примут и студенты из Мордовии. Всего в столицу Татарстана приедут молодые люди из 38 регионов страны. Лучшие представители студенчества России пообщаются с общепризнанными экспертами на темы спорта, патриотизма, творчества, науки, медиа и IT-технологий.

А на 25 января запланирован праздничный концерт, посвященный Дню российского студенчества. Подарком для молодых людей станет выступление Юлианы Карауловой, групп "Банд’Эрос" и "Звери". Кроме того, свои награды получат лучшие студенческие клубы и победители грантового конкурса Росмолодежи.

Источник: "Известия Мордовии".