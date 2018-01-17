Житель Мордовии ради покупки водки отобрал у 90-летней матери 8 тыс. рублей, угрожая ножом

Жительница Рузаевского района Мордовии обратилась в полицию с заявлением о нападении на нее. По словам 90-летней старушки, преступником оказался ее родной сын.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, женщина отказалась в очередной раз давать нерадивому родственнику деньги на водку. Тогда он достал нож и под угрозой нанесения ран забрал у матери деньги силой. Добычей мужчины стали 8 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что 38-летний безработный мужчина ранее уже был судим за кражу. Из-за решетки он вышел в марте 2016 года, однако, судя по всему, не перевоспитался. В настоящее время нападавший задержан. Ему грозит до 10 лет колонии за разбой.

Источник: 13.мвд.рф