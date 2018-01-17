ФК "Мордовия" вышел из отпуска и провел первую тренировку в 2018 году

Футболисты саранской "Мордовии" в понедельник, 15 января, вышли из отпуска и приступили к подготовке ко второй части сезона. Традиционный медосмотр растянулся на два дня и был завершен 16 января, сообщает пресс-служба клуба.

А в понедельник вечером футболисты провели первую тренировку в 2018 году. Предлагаем вашему вниманию несколько фотографий с занятия.

Напомним, по итогам первой части ПФЛ "Мордовия" занимает первое место в зоне "Урал-Приволжье". После 15 туров в активе подопечных Марата Мустафина 39 очков. Ближайший преследователь, ульяновская "Волга", провела на матч больше и набрала 34 очка.

Источник: fc-mordovia.ru