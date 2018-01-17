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Житель Саранска до полусмерти избил отца, который вздумал сделать из него трезвенника

Житель Саранска до полусмерти избил отца, который вздумал сделать из него трезвенника

Житель Ленинского района Саранска был доставлен в больницу с множественными повреждениями. У 62-летнего мужчины повреждена грудная клетка, имеются множественные переломы ребер, повреждено правое легкое.

Полицейские немедленно отправились на квартиру, откуда и был доставлен потерпевший. Там они обнаружили 33-летнего сына, который и избил отца до полусмерти.

В пресс-службе МВД по РМ сообщают, что 30 декабря прошлого года отец и сын поссорились в квартире, где проживают вместе. Конфликт возник из-за того, что отец отругал сына за чрезмерное употребление алкоголя. "Скорую помощь" избитому мужчине по его же просьбе вызвали соседи.

Об инциденте стало известно лишь сейчас. Нападавшему грозит до 8 лет лишения свободы.


Источник: 13.мвд.рф